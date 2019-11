Ken Loach levererar ett hårt paket med bultande innehåll

I Sverige kallas det sista milen. Alltså den sträcka som paketet som du eller jag har beställt på nätet färdas fram till dörren.

Än så länge är det en människa som levererar. Och det är just den här människan, Ricky, det handlar om i Ken Loach senaste film. En film som inte bara besvarar frågan vem som egentligen betalar din och min gratis frakt, utan också trummar in konsekvenserna av den nya så kallade gig- eller uppdragsekonomin. För Ricky blir inte anställd på budfirman. Han blir konsult med bil, som betalas ur egen ficka, men utan att få fördelarna med att vara egenföretagare. Det är bara budfirman som vinner på konceptet, i och med att hela deras risk flyttas över på den enskilde.

Och det är just i bristen, i det här värdeglappet, som "Sorry we missed you" blir spännande. Jakten på sekunder mellan leveransadresserna, trafiken som hotar krossa skåpbilen som Ricky inte har råd med. Familjen som glider isär när Rickys fru Abby också måste jobba till nio på kvällarna för att, ja, Ricky ska ha råd att jobba.

Den effektiva och balanserade dramaturgin lånar stressnivån från Charlie Chaplins Moderna tider, där arbetaren börjar på minus och aldrig kommer ifatt. Det ekar även från myten om Sisyfos. Ricky vet att ansträngningen är lönlös, men han fortsätter att rulla stenen för så är nu reglerna.

Den som liksom jag tycker att Loach ibland låter pekpinnarna gå före gestaltningen, kan vara lugn. Den pessimistiska synen på produktionsförhållandena i allmänhet och otrygga tillfälliga uppdrag inom tjänstesektorn i synnerhet, kontrasteras fint av fyndet Debbie Honeywood som glänser i rollen som det ärliga och empatiska vårdbiträdet Abby.

I välvilja, omsorg och förståelse skapas det verkliga värdet. Det är ett budskap som levereras direkt till dörren i form av ett hårt paket med ett bultande rött innehåll.