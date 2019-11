Barnboksförfattare vill förklara brexit med fabler

En av de nya brexit-böckerna har titeln "I Want to Leave This Book" av Richard David Lawman and Katie Williams där djuren försöker rösta för vilken berättelse de vill vara del av, rapporterar The Guardian.

Den andra The Little Island, av Smriti Prasadam-Hall och Robert Starling har redan sålt ut första upplagan och handlar om en skock gäss som med stora utmaningar och mindre framgång försöker hitta ett liv utanför farmen.