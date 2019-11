Hot att stoppa svenskt Oscarsbidrag i Georgien

Sveriges Oscarsbidrag, "And then we danced" ska på fredag visas i flera städer i Georgien, där filmen utspelar sig, men nu hotas premiären av extremnationalistiska aktivister som kallar filmen "homosexuell propaganda".

Enligt nyhetssajten Sová vill gruppen "Georgisk marsch" stoppa filmvisningarna genom att blockera biograferna. "And then we danced" av svenske regissören Levan Akin skildrar kärleken mellan två dansare och filmen har vunnit priser på flera filmfestivaler.