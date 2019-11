Utställningen "Somewhere In Between" öppnar upp för nya möjligheter i sitt sätt att närma sig historien

Titel: Somewhere In Between

Konstnärer: Taus Makhacheva, Fatma Bucak, Larissa Sansour, Tanja Muravskaja, Savas Boyraz, Loulou Cherinet och Gohar Dashti

Plats: Borås Konstmuseum

Curator: Ulrika Flink & Eva Eriksdotter

Pågår: till den 12 januari

Ett av de områden som samtidskonsten ofta fördjupar sig i och problematiserar är hur vi skriver vår historia. Det är också ingången i höstens utställning "Somewhere in Between" på Borås Konstmuseum.

Historien har blivit ett allt mer laddat område och används ofta av makthavare och medier för att just deras bild av världen ska få fäste.

Konstkritikern Maryam Fanni har sett den här grupputställningen som ställer frågor om landskapets minne, nationell identitet och mytens roll i historieskrivningen.

Maryam Fanni pratar om utställningen i samtal med P1 Kulturs programledare Roger Wilson.