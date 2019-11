Kina inför spelförbud för ungdomar

Den kinesiska regeringen har förbjudit dataspel online längre än 90 minuter per dag för den som är under arton år. Inte heller får man spela mellan klockan tjugotvå på kvällen till åtta på morgonen, det rapporterar New York Times. Förbuden har införts eftersom regeringen ser onlinespelande som ett skäl till dåliga skolresultat, och närsynthet bland ungdomar. På lov och helger har ungdomar dock tillåtelse att spela tre timmar per dag.

För att säkerställa att ingen bryter mot reglerna så kräver Kinas mediemyndighet att alla som vill spela online ska logga in med sitt riktiga namn och sitt ID-nummer.