Stort stöd för "And then we danced" i Georgien trots allvarliga hot

- "Det är bara en film" brukar jag säga till människor när de påstår att filmens HBTQ-tema är skadligt för det georgiska samhället, säger Ketie Danelia på det georgiska produktionsbolaget som varit med och gjort "And then we danced".

Efter att extremnationalister i början av veckan gick ut med offentliga hot mot helgens planerade visningar i huvudstaden Tbilisi och Batumi vid Svarta havet svarade Georgiens inrikesminister med försäkringar om att polisen kommer att ansvara för säkerheten för alla som vill se filmen.

Helgens premiär är ett test från filmskaparna för att se hur reaktionerna blir. Visningarna av "And then we danced" kommer bara att pågå fredag, lördag, söndag trots att efterfrågan på biljetter är långt mycket större. Producenten Ketie Danelia berättar att alla ringer och bönar om biljetter men också för att ge sitt stöd. De säger: "Var inte rädda, vi står vid er sida och vi kommer att kämpa tillsammans med er".

- Det enorma stödet vi möts av ger oss styrka att fortsätta sprida filmens kärleksbudskap, säger Ketie Danelia som aldrig hade kunnat ana att "And then we danced" skulle få ett sådant genomslag i Georgien. - Den har blivit en röst för frihet och det som händer nu går långt bortanför själva filmen.