Artisterna Einár och Robyn fick fina branschpriser

Inför dagens prisutdelning var Robyn nominerad i tre av sju klasser och hon fick gå hem med priset för Årets internationella framgång.

Musikförläggarna har traditionellt mycket fokus på låtskrivare och priset för Årets kompositör gick till Ilya Salmanzadeh, som jobbar internationellt bland annat med artisten Ariana Grande.

Årets textförfattare blev Jenny Wilson för sin första skiva på svenska "Trauma" där hon självutlämnande och rakt skriver om en våldtäkt hon utsattes för.

Vågen av ny svensk hiphop uppmärksammades också på galan där 17-årige Einár fick priset Årets genombrott. Hans album "Första klass" som släpptes i år och toppade då svenska listan. Låten med samma namn har i skrivande stund 18 miljoner lyssningar på Spotify.

På konstmusikområdet gick priserna till Staffan Storm för en stråkkvartett och Albert Schnelzer för hans pianokonsert "This is your kingdom", som framfördes i P2 tidigare i år.

Och så finns det förstås ett hederspris: Det gick i år till textförfattaren Ingela "Pling" Forsman som skrivit ett oräkneligt antal låtar, översatt flera stora Disney-filmer och tävlat i Melodifestivalen 38 gånger.