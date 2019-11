Tumultartad premiär i Georgien för svenska "And then we danced"

Det var en tumultartad helg för den svenska filmen "And then we danced" som hade biopremiär i Georgien i fredags, det land där filmen är inspelad och där alla skådespelare kommer ifrån.

Extremnationalister och religiösa grupper protesterade våldsamt utanför biograferna mot att filmen berättar en kärlekshistoria mellan två män.

Kulturnytts Fredrik Wadström är på plats i den georgiska huvudstaden Tbilisi och har pratat med den inhemska priderörelsen om helgen som gick.

– Vi var rädda för vår egen säkerhet och vi var rädda för att biograferna skulle ge efter för hoten och stoppa visningarna, säger Mariam Kvaratskhelia från organisationen Tbilisi Pride till Kulturnytts Fredrik Wadström som är på plats i den georgiska huvudstaden Tbilisi.

I samband med fredagskvällens visningar i Tbilisi av Levan Akins "And then we danced" samlades tusen extremnationalister utanför framför allt en av biograferna i den georgiska huvudstaden.

Närmare 30 demonstranter greps och en av biobesökarna slogs blodig och fick vård på sjukhus. På lördagens och söndagens visningar var det betydligt lugnare. När Georgien nu vaknar upp efter en dramatisk helg är den dominerande känslan att det trots allt gick att genomföra de tre planerade dagarna på biografer i Tbilisi och i kuststaden Batumi.

Mellan fem och sex tusen biobesökare kunde se Levan Akins film om de unga manliga dansarna som blir förälskade.

Mariam Kvaratskhelia på Tbilisi Pride säger att intresset för att se filmen är enormt i Georgien och att i takt med att fler människor får chansen att se den kommer den att ha en enormt stor påverkan på den georgiska kulturen.