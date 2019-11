Julfilmen "Last Christmas" bygger på George Michaels musik

Titel: Last Christmas

Regissör: Paul Feig

Manus: Emma Thompson, Bryony Kimmings, Greg Wise

Skådespelare: Emilia Clarke, Emma Thompson, Henry Golding

Genre: Drama, komedi

Betyg: 3 av 5

"...Last Christmas I gave you my heart (Kate sjunger)

– Fantastic! Fantastic... oh, sorry. No, no, no it was shit (jurymedlem)."

Jaa, riktigt så dåligt var det ändå inte. Kate försöker imponera på en talangjury, men lyckas inte. Och det är mycket som strular i hennes liv. Hon flyttar runt hos kompisar och tillfälliga ragg för att ha nånstans att sova och så jobbar hon på en sån där jul-krims-krams-affär i London.

Emilia Clarke spelar Kate och hon utstrålar både charm och hopplöshet med bjällror på skorna och tomteluva och vi är på väg mot en överdos av knasighet. Men London i juletid och en tvist en bra bit in i filmen räddar historien från att helt kännas som en påse med skumtomtar.

En dag får Kate syn på Tom genom julshopens rimfrostade skyltfönster och han är en sån där kille som tar det lugnt, han har ingen mobil och säger att man måste titta upp och se sig omkring. Kates raka motsats. Och de börjar träffas.

"This is gonna be so good for my sex-life (Kate)."

Last Christmas kommer inte att bli en julklassiker för många, som Love Actually. Den är för slappt gjord, men den har sin charm och med överraskningen i filmen så funkar den ändå som en paus i julstök och stress. Även om George Michaels musik kunnat användas på ett mycket bättre sätt.

Betyget? Ja jag är snäll, det blir en trea. En svag trea.