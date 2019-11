"And then we danced" viktig för georgisk film

Efter helgens dramatiska biopremiär i Georgien för den svensk-georgiska filmen "And then we danced", med gatuprotester och polisbeskydd för biobesökarna, börjar nu det georgiska kulturlivet på allvar diskutera filmens konstnärliga betydelse.

Kulturnytt har träffat en av landets ledande filmkritiker som säger att svenske Levan Akins film är ett viktigt steg i den georgiska filmkonstens utveckling.

– Levan Akin har gjort den film som georgiska regissörer redan borde ha gjort, säger Teo Khatiashvili som citerar en av sina filmkritikerkollegor.

Khatiashvili är professor i filmvetenskap på det statliga Ilia-universitetet i Tbilisi, Georgiens största och mest prestigefulla högskola. Hon säger att det kommer att bli mycket lättare från och med nu för den georgiske filmregissör som vill närma sig HBTQ-frågor i en film.

Teo Khatiashvili tycker också att det är befriande att "And then we danced" utmanar den traditionella georgiska dansens konservativa synsätt på kulturhistorien.

– Det vi idag kallar traditionell georgisk dans skapades i själva verket av ett enda danskompani, Sukhishvili, efter andra världskriget och är en blandning av olika stilar och traditioner, säger Teo Khatiashvili. Ute i byarna har varje liten plats sitt eget sätt att dansa.

– Det här vanliga synsättet att georgisk folkdans måste vara på ett speciellt vis är ett väldigt dogmatiskt sätt att se på kulturen och traditionerna, säger filmkritikern Teo Khatiashvili.

Även om hon tycker att filmen "And then we danced" ibland förfaller till klichéer när den skildrar det sociala spelet mellan människor i Georgien så hyllar hon det sociala temat.

Att huvudpersonerna så tydligt kommer från fattiga familjer ger filmen ett särskilt djup, säger Khatiashvili. När det gäller det i Georgien så kontroversiella HBTQ-temat så säger hon att man skulle kunna kritisera filmen för att vara för mjuk i bilden av homofobin i landet.

– I verkligheten är situationen för HBTQ-personer i Georgien mycket värre.