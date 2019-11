Förändrat bidrag har lockat till sig pop-arrangörer

Årligen delas drygt 30 miljoner kronor ut. Och tidigare var det tre riksförbund, Svensk Jazz, Kammarmusikförbundet och Riksförbundet för folkmusik och dans som hade hand om ungefär hälften av detta. Men nu sker all handläggning av Kulturrådet.

– Många tror att popmusik per definition är populär musik och då ekonomiskt självförsörjande. Men så är det inte. Till exempel vår kommande konsert med "Name The Pet" skulle aldrig bli av utan ett stöd, säger Therése Fahlgren ordförande i förening Klubb din mamma i Linköping.

Klubben har funnits i tolv år i Linköping och med stöd från kommunen, samt nytillkommet arrangörsbidrag från kulturrådet, kan de arrangera åtta konserter per år, berättar Therése Fahlgren.

– Det innefattar allt från indierock indiepop, till mer kommersiellt gångbara akter till mer experimentella akter. Det är ett stort spektra. Den verksamheten görs möjlig med Kulturrådets stöd och kommunens stöd.

Sedan förändringen av Kulturrådets arrangörsbidrag ändrades förra året ser Jakob Eknor, musikhandläggare på Kulturrådet en viss förändring.

– Vår bedömning är att det har blivit öppnare och mer flexibelt. Det är också väldigt mycket ansökningar inom populärmusik som har kommit in, och som har fått bidrag för första gången.

Kravet på medfinansiering har även ändrats. Tidigare var det nödvändigt att ha ett ekonomiskt stöd från kommun eller region för att få arrangörsbidrag. Men nu är biljettintäkter tillräckligt.

– Det är en ganska stor förändring, även om den kan tyckas marginell så har den fått en del effekt inom det svenska musiklivet skulle jag säga.

Han berättar att de numera kan göra sig en bättre bild av hur behovet ser ut över hela landet.

– Behovet av stöd finns överallt, oavsett om det är en liten ort eller en större stad.