Sportbilsnostalgi och killbrottning i Le Mans ´66

Titel: Le Mans´66 (Ford vs Ferrari)

Regissör: James Mangold

Manus: Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, Jason Keller

Skådespelare: Christian Bale, Matt Damon, Caitriona Balfe

Genre: Drama, biografi

Betyg: 3 av 5

Ja, det blir många varv runt banan när kampen mellan mesta mästarna Ferrari och biljätten och utmanaren Ford ska skildras. Det är 60-tal och på den stora Fordfabriken i USA måste man hitta ett sätt att få den unga generationen att tycka att lagom-bilmärket Ford är hett och rätt.

Man börjar snegla på Ferrari som förknippas med mode, fart och design och med filmstjärnor som Sophia Loren och Monica Vitti. Tänk om man skulle utmana Ferrari och vinna det tuffaste av alla bilracinglopp 24-timmars i Le Mans.

En amerikan som vunnit Le Mans och nu gör egna sportbilar, Carroll Shelby kontaktas och han vill ha med bohemen och britten Ken Miles i teamet.

Ajdå, det är en kille som kan säga vad som helst och inte riktigt känns rumsren på marknadsavdelningen.

Matt Damon spelar Caroll Shelby och gör det bra med bekymrade drag, Christian Bale tar i mer och när de två killbrottas på en gräsmatta blir det lite väl mycket show.

I USA heter filmen Ford vs Ferrari, och eftersom det är en Hollywoodproduktion så förstås ni utgången. Men det kan inte hjälpas, Ferrari är så mycket coolare. Deras röda racingbilar måste vara bland de snyggaste som gjorts. Och de görs med stolthet och för hand under chefen Enzo Ferraris översyn.

Han spelas av Remo Girone som skrämde TV-tittarna som maffioson Tano Carridi i italienska succéserien "Bläckfisken" på 80-och 90-talet. Jag ryser av förtjusning när han dyker upp.

Le Mans `66 innehåller alltså både ögonblick av överspel och spännande biroller och design. Som helhet är det en underhållande men inte särskilt originell historia.

"Mr Ford... Ferrari has a message for you, Sir.

What did he say?

He says Ford makes ugly little car in ugly factories... and God you´re fat, Sir.

Were gonna bury Ferrari at Le Mans."