Kulturinstitutioner i Venedig hotas fortfarande av vattenmassorna

Två dagar efter den stora översvämningen i Venedig har vattnet runnit undan en del, men det har kommit in nytt högvatten, om än lägre än i förrgår.

Flera kulturinstitutioner i staden, däribland Guggenheimmuseet håller stängt även under torsdagen. Den pågående konstbiennalen har påverkats i mindre utsträckning eftersom den till stora delar ligger lite högre än till exempel den hårt drabbade Markusplatsen.



Elena Mazzi är konstnär och koordinator för den finska och nordiska paviljongen på biennalen som höll stängt onsdag men är öppen idag torsdag,

- Våra paviljonger är ok. Elektriciteten fungerar fortfarande. Det kom inte in något vatten men en massa höstlöv eftersom det blåste mycket samtidigt, säger hon.

UNESCO har satt upp hela staden Venedig på sin världsarvslista och många delar är hårt drabbade av översvämningarna. De flesta kulturinstitutioner som bibliotek och museum håller stängt även idag och eftersom det förväntas vara högvatten ända till på söndag är det svårt att överblicka hur stora skadorna är. Det gäller till exempel Markuskyrkan.

- San Marco är det område som blir mest påverkat av högvatten. Hela torget, kyrkan och mosaikerna är i fara, säger Elena Mazzi.

-De kan inte ens uppskatta skadorna nu eftersom vattnet fortfarande sjunker och stiger om vart annat.

Elena Mazzi är inte hoppfull inför stadens framtid. Hon menar att staden hade kunnat räddas med rätt, förebyggande, åtgärder. Men att personliga och ekonomiska intressen har fått gå före.

- Jag känner mig ledsen, för de har verkligen behandlat den här staden dåligt, säger hon.

Tror du att de kommer kunna restaurera Venedig?

- Jag vet inte.