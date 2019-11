Teaterförbundet larmar om låga löner för talboksinläsare

Talböcker är inlästa böcker för personer med exempelvis synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter, och produceras av olika företag på uppdrag av statliga Myndigheten för tillgängliga medier.

Ofta är det skådespelare eller sångare som läser in talböckerna, och nu larmar Teaterförbundet om att deras löner är alldeles för låga.

– Om man bara skulle arbeta med det här kan de riktigt duktiga kanske komma upp till en heltidslön på runt 20.000 kronor i månaden. Man tar andra arbeten också för att överleva, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet.

Kulturnytt har pratat med flera inläsare som bekräftar Teaterförbundets bild av lönerna, men ingen av dem vill medverka i reportaget då de är måna om att behålla sina inläsningsuppdrag.

– Det här är frilansare. Man har inga tillsvidareanställningar. Det här är inte en grupp som känner att de klarar av att strejka, så vi kommer inte längre gentemot arbetsgivarna, säger Madeleine Wagemyr.

När Kulturnytt pratar med de olika inläsarna uppger flera att det är svårt att klara sig på heltidsarbete som enbart talboksinläsare.

En inläsare uppger att hen helt slutat arbeta med inläsning på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier för att lönen inte gick att leva på. En annan berättar att det aldrig hade gått om den inte också hade haft pension, och en tredje tvingas förlita sig på sidojobb.

– Skulle jag inte ha det andra jobbet så skulle jag inte ha råd att ha kvar bilen, säger en inläsare, som inte vill medverka med namn.

Talboksinläsare får inte betalt per arbetad timme, utan per timme inläst material. Skönlitteratur med enkelt språk, ska exempelvis ge minst 275 kronor per inläst timme enligt kollektivavtalet. Så kallad svårare facklitteratur ska ge drygt 350 kronor per inläst timme.

Men enligt både Teaterförbundet och de inläsare Kulturnytt har pratat med så tar det inte en timme att läsa in en timmes färdigt material. Snarare ofta det dubbla. Och det, menar de, resulterar i att den faktiska timlönen egentligen är ungefär hälften av summan som står i kollektivavtalet.

Teaterförbundet är ju en av parterna i det här avtalet. Vilket ansvar har ni då för att situationen ser ut som den gör?

– Absolut har vi ett ansvar. Vi kanske ska försöka stärka medlemmarna och få dem att våga att ta strid för bättre löner. För skäliga löner, säger Madeleine Wagemyr.

Motparten i kollektivavtalet är arbetsgivarorganisationen Medieföretagen, vars förbundsdirektör Charlott Richardsson inte kan kommentera Teaterförbundets påstående om inläsarnas heltidslöner. Men hon vill understryka att de två parterna kommit överens om lönenivåerna när man förhandlade avtalet 2017.

– Vi måste ju se till vad företagen mäktar med att betala. Sedan kan man alltid vilja och önska att allt ska vara mycket högre.

– Det här avtalet är vi och Teaterförbundet överens om. Vi går ju in i en avtalsrörelse 2020, och ska då teckna ett nytt avtal. Så då får vi väl diskutera den frågan vid det tillfället, säger Charlott Richardsson.