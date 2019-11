Nominerad till Augustpriset – nu kommer föreställningen om Osebol

I den värmländska byn Osebol bor ett 40-tal personer och där växte författaren Marit Kapla upp. I sin ungdom flyttade hon därifrån, men för några år sedan väcktes tankarna på att skildra livet i hennes hemby.

Den nya föreställningen om Osebol hade turnépremiär i Umeå under måndagen och där forsätter Marit Kapla försöka att göra bybornas röster rättvisa.

– Jag känner ju ett jättestort ansvar för de personer som jag intervjuat. Alla har godkänt det som står i boken, Jag vill inte visa någon särskild bild från landsbygden utan det är variationen. Alla liv är unika, säger Marit Kapla.

Boken Osebol ligger till grund för föreställningen och i boken har Marit Kapla i princip intervjuat alla som bor i byn i dag.

– Boken blev det som de berättade för mig. Jag hade inget som jag var ute efter, mer än att visa hur mycket livserfarenhet som ryms i en liten by, säger Marit Kapla.

Pianisten Martin Hederos, tidigare medlem i Soundtrack of our Lives, är också uppvuxen i en värmländsk by, Segerstad. Hans musik sammanvävs med Osebolbornas tankar och uttryck.

– Jag har väl tänkt lite som filmmusik, små korta teman och så ta i med någon riktig låtrackare mellan varven. Den låter nog rätt mycket skog, men jag har också försökt att tänka på att inte gå åt det förväntade hållet. Ibland låter det lite lyxigt och lite bluesigt, säger Martin Hederos.

Marit Kapla ville helst inte plocka bort något ur den över 800 sidor långa boken, men i föreställningen var hon tvungen och där har hon istället tagit hjälp av musiken.

– När jag ska läsa högt ur boken nu, så kan man kort ganska mycket eftersom musiken fyller i. Musiken berättar någonting som man inte behöver berätta med ord, säger Marit Kapla.

Efter turnépremiären i Umeå är föreställningens nästa stopp Råneå.