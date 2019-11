De Niro och Pacino – två giganter möts i Scorseses nya gangsterfilm

Martin Scorseses nya maffiaepos "The Irishman" bygger på Charles Brandts biografi om Frank Sheeran, som heter just "I heard you paint houses".

Titelrollen spelas av Robert De Niro, och med Al Pacino som Hoffa, i detta stycke omdiskuterad amerikansk 1900-talshistoria.

I verkligheten har Pacino och De Niro varit nära vänner nästan lika länge som de har varit skådespelare.

Karin Svensson mötte dem under en uppsluppen intervju på Londons filmfestival.