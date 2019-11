Robyn och Ane Brun på lista över decenniets bästa album

Plats 36 innehas av den norsksvenska artisten Ane Brun, med albumet "When I'm Free". Som motivering står att läsa att "borta är den fjäderlätta folken från hennes tidiga musik medan hon kastar upp dörrarna till till stora pukor, hip-hop rytmer och flytande 80-talsbas".

För att hitta nästa svensk på listan får vi klättra upp många placeringar till nummer tio, där återfinns Robyns trippel-EP "Body Talk". "Nästan 10 år senare, är det rättmätigt ett av 2000-talets mest inflytelserika popalbum. Varje popstjärna försöker, och misslyckas oftast, med att efterlikna den silkeslena dansa-och-gråt-skönheten av sånger som Dancing on my own".