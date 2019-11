Per Andersson och Pernilla Wahlgren i årets julkalender

Fredde Granberg och Thomas Claesson har skrivit och regisserat årets julkalender i Sveriges Television. Och de två beskriver den som en sitcom-saga.

- Vi kikar in hemma hos tomten och hans familj och får se hur stressigt det är där och i tomteverkstan innan jul. Och i år blir det lite extra stressigt för tomten brakar in i väggen. Han orkar inte längre, och då blir det fullständig panik i verkstan. Hur ska de hinna få till allting innan jul?Så beskriver Fredde Granberg inledningen till årets julkalender.



Barnen tror inte längre på tomten, och önskelistorna strömmar inte längre in.

Men juligt och pyntat blir det. Per Andersson har stort vitt skägg och tomteverkstan påminner om Disneys. Det finns många blinkningar till Kalles Ankas julprogram.

- När tomtemor väcker tomten med sin specialväckarklocka så är det... Ja, det är lite Långbens husvagn där.

Pernilla Wahlgren börjar beskriva en scen, och Per Andersson bryter in. Tomtemor och tomtefar i årets julkalender.

Man baxnade, säger Per Andersson om julpyntningen i tomtefamiljens hem. Pernilla Wahlgren medger att det klår hennes egen julpyntning.

Fredde Granberg förklarar också vad han menar med att kalla årets julkalender i SvT för en sitcom-saga.

- Vi tog avstamp i sitcom men julkalendern hänger ju ihop som en följetong. Så berättelsen är som en saga och scenerna kan bli i sitcom-tappning.

Och om stämningen säger Thomas Claesson och Fredde Granberg att det blir mycket jul, extremt mycket jul.

- Har man tomtefobi ska man nog inte titta på julkalendern. De blir mycket skäggskämt, och grötskämt.

- Det blir mycket ordvitsar, det bor nog en Göteborgare i mig, säger Fredde Granberg.