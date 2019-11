"Ring mamma!" – övertydlig kvinnobuskis om tjejgrejer

Titel: Ring mamma!

Manus och regi: Lisa Aschan

Medverkande: Sanna Sundqvist, Nina Gunke, Alexander Karim, Evin Ahmad m.fl.

Genre: dramakomedi

Betyg: 2 av 5

”Apflickorna” var en väldigt allvarlig film. Konstnärlig och kritikerhyllad. ”Ring mamma!” handlar också om flickor och flickrum men tonen är en helt annan. Jag skulle säga flabbig.

Huvudpersonen Niki är 35 år, har jobb som gympalärare och bor i egen lägenhet, fast den ser ut som ett stökigt tonårsrum. Den där perioden som ung vuxen har råkat bli abnormt lång. Hon längtar efter sin mamma, att mamma ska sluta gnugga diskbänken och fokusera på henne i stället.

För det här alltså en film som handlar om tjejgrejer, den har lyckats med att få in det mesta som den manliga auteurtraditionen undvek i över hundra år. Tjejer som får oralsex, det handlar om mens, tjejer som kissar i bild, vaxar bikinilinjen, blir gravida, beställer abort, krockar med elcykeln. Flabbigt som sagt.

Och för att vara tydlig. Det finns inget jag gillar mer än att jaga upp mig över ickeseende mammor på film, ja konstarten kvittar, det är alltid kul att allt är mammas fel. Men i ”Ring mamma!” är den här såriga relationen så övertydligt berättad att det får motsatt effekt.

Åh, mamma släpper inte in sin dotter via huvudingången till villan, Niki får ta en bakdörr in. Åh, brorsan är favoriserad, släpps in via entrén och på mammas sovrumsvägg sitter HANS fula skolfoto uppsatt men inte Nikis. De tjocka penndragen gör att min lojalitet i stället hamnar hos den maniskt städande Nina Gunke.

Men ”Ring mamma!” har också sina gyllene ögonblick, en scen hos familjeterapeuten är värd hela biljetten och Sanna Sundqvist som spelar Niki gör det med stor charm. Men jag har aldrig gillat buskis, inte kvinnobuskis heller.