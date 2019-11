Premiärjubel för Max Martin-musikal i London

Publiken gillade vad de såg och hörde när Max Martin-musikalen "& Juliet" hade premiär igår. Hela premiärpubliken i Shaftesbury Theatre i London dansade och jublade till rollfiguren Julias slutnummer, Max Martin-låten "Roar". Roann Packlowsky såg musikalen på plats och hon var nöjd.

– Det var väldigt kraftfullt och talangfyllt, jag går härifrån med ett leende på läpparna, säger hon.

Den tempofyllda föreställningens handling är en omgörning av Shakespeares Romeo och Julia, med fokus på Julia, som efter Romeos död i originalpjäsen väljer att leva vidare istället och förverkliga sig själv.

30 av Max Martins kända hitlåtar är med i föreställningen och det blir till exempel roligt och fyndigt när hon kort efter Romeos död plötsligt förlovar sig igen och börjar sjunga Britney Spears Max Martin-hit "Oops I dit it again".

Eller när Shakespeare själv träter med sin fru om handlingen i pjäsen och sjunger "I want it that way". låten som gjorde Backstreet Boys stora en gång i världen.

Den svenske artisten Tomas Ledin fanns med i premiärpubliken och tror att musikalen kan bli en framgång i den stenhårda musikalkonkurrensen i London.

– Ja, det tror jag, som jag kände i lokalen var det väldigt högt underhållningsvärde. Jag såg den i våras på en workshop, den har utvecklats väldigt mycket sedan dess, säger Tomas Ledin.