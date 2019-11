"Ömtåligt, vackert och sorgligt" - Leonard Cohens kvarlämnade sånger på nytt album

Den här känns verkligen som en postum skiva, inte så att den är kraftlös. Men det är luftiga skisser, inte perfekt oljemåleri. Samtidigt är det en hyllningsskiva.

Adam Cohen har samlat lysande musiker runt faderns mörka röst: här finns Daniel Lanois som arrangerar och spelar piano, Javier Mas spelar på Cohens gitarr och många, många andra som bär fram Cohens ord. Till och med musikvideorna är gjorda med sällsynt omsorg.

Det är mer välproducerat än flera av Leonards föregående 14 skivor. Men det är med nödvändighet splittrat eftersom det är Cohens ord men andras musik. Ändå fungerar skivan.

Här finns den Cohenska blandningen av lågt och sakralt, sorg och allvar. Också ironin. I ”Happens to the heart” sjunger Cohen”I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, Meeting Christ and reading Marx”.

Cohen var kritisk både mot musikindustrin och sitt eget sjungande så det är inte mer än rätt att åtskilliga av spåren blir diktrecitationer till musik – som han en gång gjorde i Montreal på 50-talet.

Cohen arbetade med sångerna under sin sjukdomsperiod, men också den tog han med svart ironi. Fast han tillåter sig också en storslagen hymn i "The Hills" om hans sista tid. Det är alltså stor skillnad mellan sångerna, titelsången "Thanks for the Dance" är en barnslig skiss, som just därför rör vid lyssnarens hjärta.

Sångerna talar med varandra, blir en kör. Det är ömtåligt, vackert och sorgligt. För hur skickligt ömsint alla än hjälper fram Cohens sista ord med smakfull musik kan inget dölja att Cohen själv är borta. Och när jag lyssnar blir det uppenbart att honom kan ingen ersätta.

Cohens blandning av lätthet och sorg, vardaglighet och sakral upphöjdhet var hans egen. Så denna skiva blir som ett skrynkligt fotocollage av en älskad person– omistligt därför att det inte är perfekt. Musik att gråta och ibland le till.