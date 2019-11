Cannes-prisade Mati Diop har gjort en politisk och poetisk spökfilm i "Atlantics"

Fransk-senegalesiska Mati Diop är född 1982 i Paris och har en fransk mamma och en pappa från Senegal. När hon var i 25-årsåldern bodde hon en längre tid i huvudstaden Dakar och gjorde då en kortfilm med samma namn - ”Atlantics”. Men hon var inte klar med havet och alla de som dog där på sin väg till Europa. Hon bestämde sig för att göra en långfilm på samma tema, men att fokusera på de unga kvinnor som blev kvar när männen försvann i sina båtar om natten.

Jag har tagit med marinbiologen Rachel Carsons illustrerade bok ”Havet” till mitt möte med regissören Mati Diop. Hon beundrar omslaget som är en stiliserad bild av en enorm våg i mörkgrönt med vitt vågskum. Boken innehåller också en undervattenskarta som visar den Nordatlantiska ryggen som går under ytan, just utanför Senegals kust där hennes film ”Atlantics” är inspelad. Havet är en av huvudpersonerna i filmen och fanns med redan i själva manuskriptet berättar 37-åriga Mati Diop.

Men Mati Diops lite mer traditionellt romantiska relation till havet förändrades 2009. Då tillbringade hon en längre tid i Senegals huvudstad Dakar och blev vittne till hur främst unga män lämnade kusten i rangliga båtar för att inte återvända.

Långt innan medierna började beskriva Medelhavet och Atlanten som en kyrkogård var det Mati Diops egen upplevelse. Hon säger att bilden av havet som en grav länge har varit en del av den svarta historieskrivningen. Havet kommer alltid att vara förknippat med kolonialismen och skeppen som hämtade slavar längs Afrikas kuster.

Havet som en mytologisk plats för spöken och andar är något som också genomsyrar Julie Dash film ”Daugters of the dust” från 1991. En film som beskrivits som en ”subtropisk kostymfilm” och som var inspirationskälla för Beyoncés visuella album ”Lemonade”. ”Daughters of the dust” är också den första film gjord av en svart kvinna som fått biodistribution över hela USA. Filmen återberättar legenden om Ibo landing, en verklig plats på öarna utanför Georgia där det sägs att de tillfångatagna människorna från Afrika, vandrade tillbaka ut i havet med kedjor och allt, och dog, när de förstod vilken tillvaro som väntade dem. Och hela historien återberättas av ett ännu ofött barn…

Det finns starka kopplingar mellan Julie Dash film ”Daughters of the dust” och Mati Diops ”Atlantics”. Båda berättar med ett slags sagoton om en värld där levande och döda existerar sida vid sida och båda har placerat kvinnorna i centrum. I Atlantics handlar det inte om Souleiman som kysser sin tonårskärlek adjö och försvinner till havs. Filmen handlar om Ada och hennes unga, partyorienterade väninnor som blir kvar på stranden. När det nattsvarta havet, sväljer deras pojkvänner. Så var det något Mati Diop var säker på. när hon gjorde sin film “Atlantics”, så var det att vattnet inte fick vara vykortsblått. Hon och fotografen Claire Mathon ville inte beskriva någon idyll, istället har havet i filmen alla andra färger som grått, gult, rött, orange, rosa och silverfärgat.

Mati Diops pappa kommer från Senegal men själv är hon född i Paris 1982 och har en fransk mamma. Det var först när hon var tjugosju som hon bodde en längre tid i faderns hemland. Hennes pappas etniska bakgrund är ett folkslag som heter ”Lebu”. De är kända för sin starka koppling till havet. Jag försöker fylla i att havet kanske är en del av hennes familjs kollektiva undermedvetna, men Mati Diop skakar på huvudet, nej nej, det är mycket djupare än så, min relation till havet är bortom psykologin. Det finns i själva mitt dna, jag visste inte ens om att min familj hade den här speciella relationen till Atlanten innan jag gjorde min film, känslan fanns där ändå.

Ja, Mati Diop går verkligen i sina förfäders fotspår, havet är hela tiden närvarande i Atlantics. Men genom att stanna i land, på stranden, med Ada och hennes väninnor gör hon det ändå möjligt för de drunknade pojkarna att komma hem igen, till den öppna strandbaren utanför Dakar. Visserligen i form av andar eller spöken, men hon låter dem vittna om vad de upplevt där ute på havet. Mati Diops film gör det helt enkelt möjligt för de här unga döda männen att få fortsätta finnas, åtminstone i konstnärlig form.

Filmen ”Atlantics” har alltså biopremiär i helgen och släpps på Netflix den 29:e november. I Cannes belönades Mati Diop med Juryns stora pris, det var första gången det delades ut till en svart kvinnlig regissör. Filmmusiken är skapad av artisten Fatima Al Qadiri. Filmen ”Daughters of the dust, som nämns i reportaget, går även den att se på Netflix.