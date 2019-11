Filminstitutets vd frågar sig varför publiken sviker bra svensk film

Som vi rapporterat om i Kulturnytt så ser det inte så bra ut för svensk film just nu, i alla fall inte när man tittar på publiksiffrorna på bio.

Marknadsandelen är strax under tio procent för årets första nio månader. Förra året var andelen för samma period på nästan 15 procent - en siffra som man då tyckte var låg.

Anna Serner, vd för Svenska filminstitutet, vill nu ha en fördjupad diskussion med hela branschen om detta. Då kan det även ingå att ifrågasätta om institutets uppdrag att stötta en bred repertoar med många typer av filmer är rätt väg att gå eller om man ska öppna för att fokusera mer på vad publiken faktiskt betalar för.

– Det finns många filmer som hela marknaden har trott på som inte har nått en stor publik, säger hon. Jag tror inte det är så enkelt att de filmerna inte har god kvalitet. "438 dagar", "Quick" och "And then we danced" - filmer som alla, tycker jag, har en hög kvalitet. Jag tror att det finns en mycket större trend i vad publiken väljer att köpa biljett till.

Hör hela samtalet med Anna Serner i fredagens P1 Kultur.