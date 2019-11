Makode Linde har målat över 300 helgon

Skrikande tårtkonstverk och blackfaceutställningar har gjort att han anklagats för rasism. Afromantics fyller 15 i år och Makode Linde berättar att han slutat försöka förklara sin konst för kritikerna.

Hör ett längre reportage med Makode Linde längs ner i artikeln

– Jag förklarade väl mer och mer desperat i samband med tårtan. Då kände jag mig mer missförstådd och då trodde jag också att de som avkrävde mig en förklaring faktiskt behövde hjälp att förstå. Med tiden insåg jag att dem inte ville förstå, eller kanske förstod men valde att göra sin egen tolkning utifrån sin egen agenda. Då slutade jag kanske vara lika pedagogisk, säger Makode Linde.

En liten clownspeldosa i tyskt porslin spelar den traditionella melodin "Edelweiss" – men hela figuren har målats svart bortsett från de vita uppspärrade ögonen och de stora röda läpparna som är karaktäristiska för den rasistiska stereotypen "Blackface".

Den är ett av konstverken i Makode Lindes nya utställning "300 Virgins" som visas i Stockholm fram till den 21 december. Han har färglagt religiösa avbildningar av helgon med sin blackface-stil, men på senaste tiden har han slutat använda enbart svart och börjat måla med fler färger. Det bygger på tanken att ord har förändrats med tiden.

– Tanken att "niggers" became "black" och "black" became "people of color". Att man byter ord fast det betyder samma sak. De tankarna legitimerar att jag kan göra dem här i alla regnbågens färger, säger Makode Linde.

"300 virgins" är en del i Makode Lindes serie Afromantics som han nu arbetat med i 15 år. Utställningarna har ofta utgått från stereotyper kring svarta människor och har väckt starka känslor, där Linde själv fått försvara sig mot rasismanklagelser.

Han menar att det finns en större medvetenenhet kring rasistiska stereotyper i Sverige nu, än det gjorde när han började med Afromantics.

– Folk använder sig av uttryck som "legitimera" eller "reproducera en rasistisk stereotyp". Så uttryckte sig faktiskt inte folk för 15 år sen. Om det fortfarande finns ett behov för mig att göra Afromantics? Ja, men jag skulle inte säga att det nödvändigtvis betyder samma sak för mig nu som det gjorde när jag började, säger Makode Linde.

Skulle du säga att Afromantics känns viktigare eller lite mindre viktigt nu?

– Ja, alltså jag har någon förmåga att ta allt på så jävla stort allvar. På liv och fosterland hela tiden.

Kan du förstå dem som blir upprörda av Afromantics?

– Jag har testat min förståelse för många flera gånger och det är inget fel på den. Jag förstår, säger Makode Linde.