Försäljning av stulen Carl Larsson-tavla stoppas

För mer än trettio år sedan försvann Carl Larsson tavlan "Karin skalar äpplen" från Norrköpings konstmuseum, efter att ha funnits i museets ägo sedan 20-talet.

Tavlan dök upp igen 2011, då en säljare hade kontakt med Bukowskis, men då ansåg polisen att ägaren av tavlan hade agerat i god tro och att något eventuellt brott var preskriberat.

Nu har tavlan dykt upp hos den danska autkionsfirman Bruun Rasmussen, som hade akvarellen ute till försäljning under titeln, "Karin at the table" till ett utgångspris på motsvarande 700 000 svenska kronor.

Norrköpings Konstmuseum, upptäckte det via ett nyhetsbrev från Barnebys och har reagerat, i ett pressmeddelande skriver Helena Persson, chef för Norrköpings Konstmuseum att:

"Vi ser oss fortfarande som moraliskt rättmätiga ägare till målningen även om brottet är preskriberat och vi hoppas att vi får tillbaka den någon gång i framtiden".

Auktionsfirman Bruun Rasmussen har nu skrivit på sin hemsida att auktionen som skulle äga rum idag klockan fyra är inställd.