Hardcorevågen i Umeå – som ny fransk dokumentär

Umeå Europeiska Filmfestival pågår för fullt och i dag är det musikstilen hardcore som står i centrum.

När fransmannen Gianni Manno och hans kompisar fick upp ögonen för Umeås hardcorescen 2014 packade dem sina väskor och gjorde en roadtrip från Paris till norra Sverige.

Resultatet blev dokumentärfilmen "UxÅ – A Journey to the heart of Umeå hardcore scene" om 90-talets hardcorevåg i staden, med renlevnadstrenden, den hårda musiken och vilka spår som finns kvar av den i dag.

– Banden från Umeå är väldigt, väldigt bra. Det finns ett hardcore-DNA i Umeå som är del av stadens historia, säger Gianni Manno.

På fredagskvällen visas filmen som en del av Umeå Europeiska Filmfestival och efteråt kommer Bildmuseet att fyllas av dissonanta toner när nutida lokala hardcoreband äntrar scenen.

Jonas Lyxzén, spelar i bandet The Dumb Fucks och han har ett förflutet i klassiska Umeåband som Separation och Abhinanda. Han ser spår efter den stora hardcoreexplosionen i Umeå på 90-talet.

– Hela DIY-kulturen där vi tänkte att vi ville göra det själv, det har många tagit med sig och fortsatt med i livet. Vi styr upp den här spelningen själv eller jag startar en egen ateljé. Jag tänker på ungdomar som är engagerade och vill förändra världen till något bättre, säger Jonas Lyxzén.

Är punk eller hardcore något som fortfarande lever i Umeå?

– Det var ju väldigt stort i början av 90-talet, sen blev det en svacka och sen blev det lite större igen. Senaste tiden har varit ganska konstant med många band och många riktigt bra band från Umeå.

Att det nu är några fransmän som gjort en dokumentär om Umeå är inget som förvånar Jonas Lyxzén.

– Alla känner ju till Umeå om man åker till nåt ställe där folk kan punk och hardcore. Ibland kan man träffa folk i Malaysia som vet mer om banden och vilka som var med än jag själv gör känns det som, säger Jonas Lyxzén.