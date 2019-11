"En högljudd flopp" - Kanye Wests operadebut sågas av kritikerna

Världsstjärnan Kanye Wests bibliska opera "Nebuchadnezzar" annonserades så sent för en vecka sedan, kort efter artistens album "Jesus is King" kom ut.

Nu har den för första gången mött publik på Hollywood Bowl i Los Angeles.

Men mottagandet har varit ganska svalt, The Guardian som gav den en tvåa i betyg, kallar den ett självupptaget spektakel. Och New York Times skriver att det inte riktigt är en opera, och att den inte heller är bra. New York Post hänger i med beskrivningen en "högljudd flopp".

Operan sänds även via strömningstjänsten Tidal.