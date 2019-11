Norrköpings konstmuseum erbjöds köpa tillbaka stulen Carl Larsson-tavla

Carl Larsson-tavlan ”Karin skalar äpplen”, vilken för 30 år sedan stals från Norrköpings konstmuseum, dök nyligen upp på den danska auktionsfirman Bruun Rasmussen, och skulle om allt avlöpt planenligt gått ut till försäljning under tisdagseftermiddagen.

Utgångspriset för tavlan, som innan stölden ingått i Norrköpings konstmuseums samling sedan 20-talet, var 700 000 kronor.

I sista minuten stoppades dock försäljningen av Bruun Rasmussen. I en kommentar till Kulturnytt uppgav firmans värderings- och försäljningsdirektör Kasper Nielsen att man från Bruun Rasmussens håll varit medvetna om tavlans historik, men att antagit att historien var utagerad.

Detta eftersom de varit av uppfattningen att tavlans juridiska ägare vid ett flertal tillfällen erbjudit Norrköpings konstmuseum, som alltjämt hävdar sin moraliska äganderätt av tavlan, att köpa tillbaka verket.

Att den juridiska ägaren av ”Karin skalar äpplen” varit i kontakt med Norrköpings kommun, som äger Norrköpings konstmuseum, och diskuterat en försäljning kan nu Martin Sundberg, intendent på museet, bekräfta.

– När verket var ute till försäljning på Bukowskis så diskuterades det också med Norrköpings kommun om man ville köpa tillbaka verket. Och så vitt jag vet erbjöd man ett pris som säljaren tackade nej till. Sedan när den inte såldes via Bukowskis och säljaren hörde av sig till kommunen igen så ville man inte köpa verket utan erbjöd endast en symbolisk summa.

Har ni diskuterat igenom möjligheten att köpa tillbaka tavlan nu av den nuvarande ägaren?

– Vi håller fast vid att vi som moraliskt rättmätiga ägare inte ska behöva köpa tillbaka ett verk. Vad man kan hoppas på är att någon annan kanske vill köpa och skänka verket till Norrköping.

Martin Sundberg betonar att Norrköpings konstmuseum inte agerade för att stoppa försäljningen av ”Karin skalar äpplen”, utan att det skedde på Bruun Rasmussens initiativ.

Däremot säger han att museet krävde av auktionsfirman att den skulle ange verkets korrekta titel (när den låg ute till försäljning hos Bruun Rasmussen gick den under namnet ”Karin at the table”), att tavlans korrekta proveniens skulle tillhandahållas och att en eventuell köpare av verket skulle upplysas om att den tidigare ingått i museets samling.

– Det kommer vi att fortsätta att informera om, om verket kommer upp till försäljning. Det borde vara en självklarhet.