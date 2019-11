I Xavier Dolans nya film börjar allt med en kyss

Titel: Matthias & Maxime

Regissör: Xavier Dolan

Manus: Xavier Dolan

Skådespelare: Xavier Dolan, Gabriel D'Almeida Freitas, Pier-Luc Funk

Genre: Drama

Betyg: 3 av 5

Xavier Dolan fyllde 30 år i år, och han har redan regisserat åtta biofilmer och varit med i många fler än så, som skådespelare. Inte så konstigt kanske att han länge kallades underbarn, men att höra det har han tröttnat på för länge sen.

Xavier Dolan har också varit ett återkommande namn när Cannes-festivalen presenterat sitt program, så också i år. Det var där "Matthias och Maxime" hade världspremiär.

Maxime tar hand om sin mamma, går hem till henne och lagar mat, fixar räkningarna, och så hänger han med sina kompisar.

En dag bestämmer han sig för att flytta till Australien, och det är tiden innan resan vi följer honom och Matthias, en kille i karriären, snygg med tryggt förhållande.

En kväll när killgänget samlas så propsar en av killarnas lillasyster på att två av dom ska ställa upp på en filmscen hon ska göra för filmskolan hon går på. Max är frivillig, alla andra suckar men Matthias förlorar ett vad och blir den andre. Och de två ska kyssas framför kameran. Och något väcks i de två.

Xavier Dolans fem första filmer var starka, han använde färgerna på ett explosivt sätt, också när det bara var grått. Han hade ett eget berättande, det handlade om kärlek, olycklig kärlek, ofta homosexuell kärlek.

I "Laurence Anyways" berättar den unge författaren för sin flickvän en dag, att han vill bli kvinna. I "Mommy" finns ett starkt känslomässigt beroendeförhållande mellan mamma och son, också ett återkommande tema i hans filmer.

Men de senaste filmerna har inte varit lika starka rakt igenom, förra året floppade han med filmen "The Death and Life of John F. Donovan" som aldrig kom till de svenska biograferna.

I "Matthias och Maxime" finns stunder som berör, där Xavier Dolans puls från tidigare känns igen. Där det känns som om skådespelarna viskar i mitt öra - se mig... det här är mitt liv.