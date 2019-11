Titel: "Marriage Story"

Regissör: Noah Baumbach

Manus: Noah Baumbach

I rollerna: Scarlett Johansson, Adam Driver, Merritt Wever, Laura Dern m fl

Genre: Drama

Betyg: 4 av 5

Nicole och Charlie ska skilja sig. Det lyckade kulturparet – han regissör och hon skådespelare – är inte lika lyckliga tillsammans som det ser ut från utsidan. Hon längtar hem, till västkusten och kanske ett tv-seriejobb, eventuellt också tillbaka till sig själv. Medan han, den hyllade ledaren för en fri grupp på Manhattan, inte riktigt tar hennes önskningar och drömmar på allvar. Inser inte att hon faktiskt vill att deras relation ska ta slut, på riktig.

Skilsmässodrama låter egentligen för mörkt som genrebeskrivning av den här filmen, för regissören Noah Baumbach ("The Squid and The Whale", "Frances Ha") vrider effektivt ut all svart humor som går att hitta i den här historien. Till och med ett gräsligt hembesök från en kvinna som ska observera familjens far-och-son-relation. Han ställer också effektivt de tvås världar mot varandra – rent geografiskt. Kulturvärldens självupptagna New York mot den ytliga filmindustrins Los Angeles.

De komplicerade rättsliga turerna kring skilsmässor i USA blir till en labyrintisk, kafkaliknande och bisarr upplevelse för filmens Charlie. Det gemensamma barnet förvandlas snabbt till en bricka på vårdnadstvistens spelplan, ett spel där komplicerade och nästan slumpartade regler gäller. Till det här kastar Baumbach in två sångscener som bägge känns som omedelbara klassiker. Precis som ett gräl som blir precis så oresonligt giftigt som de ofta är i verkligheten.

I birollerna passerar ett pärlband av fint utmejslade karaktärer som gör berättelsen levande och oförutsägbar. Här briljerar Laura Dern i en biroll som blodtörstig och gränslöst inkännande skilsmässoadvokat, men även Julie Hagerty, Alan Alda, Meritt Wever och Ray Liotta gör det mesta av sina roller och ger historien form, struktur och flera lager.

Men, visst, det här är en skilsmässofilm, trots allt. Blinkningarna till Ingmar Bergman är medvetna och passande i scenerna ur ett äktenskap i kris. Och här och där lyser det igenom att Baumbach nog använder filmen för att bearbeta en egen skilsmässa, och att han nog anser att han inte blev helt schysst behandlad i den.

Men "Marriage Story" är ingen hämndfilm. Snarare en långsamverkande känslomässig bomb. Berättelsen om ett par som vuxit isär, och där insikten långsamt växer fram om att kärleken inte längre räcker till för att reparera det som gått snett. Och sorgen den insikten landar i.

Efter att ha sett Scarlett Johansson och Adam Driver göra lätt oinspirerade arbetspass i Marvel- respektive Star Wars-fabrikerna så är det en stor glädje att äntligen få se dem sätta tänderna i ordentliga roller. Ett vuxet drama, om vuxna känslor och vuxna liv. Som jag har längtat efter att se dem så här.