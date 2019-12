Lucka 16: Dolly är här för att frälsa oss alla

I kalla och polariserade tider finns det trots allt en person som alla kan sluta upp bakom.

Det är utgångspunkten för den nio avsnitt långa poddserien "Dolly Parton's America" från Radiolabs Jad Abumrad.

Genom långa intervjuer och sidospår om allt från mordballadens ursprung till varför Nelson Mandela valde att spela "Jolene" över Robben Island-fängelsets högtalarsystem får vi komma nära en levande musiklegend i högform.

Såvida du inte hatar livet eller har något emot att lyssna på engelskspråkiga poddar är det trollbindande. Efter ett par fem-sex avsnitt vill jag placera Dolly mitt i julkrubban. Men det räcker att lyssna på avsnitt två för att bli fullständigt avväpnad av hennes taktkänsla.

Här handlar det om hur hon klev ur en manlig partners skugga, blev en artist i egen rätt - och på kuppen skrev en av världens genom tiderna bäst säljande låtar: "I will always love you".

"Sätt dig ned", sa hon till country- och tv-stjärnan Porter Wagoner när hon klev in på hans kontor. Och så började hon sjunga.

Det är också ett sätt att säga upp sig.