Stellan Skarsgård nomineras nomineras i kategorin bästa manliga biroll. "Chernobyl" som är regisserad av svenske Johan Renck fick totalt fyra nomineringar.

Det blev däremot ingen nominering för svenska filmen "And then we danced". Den har dock fortfarande chans att bli Sveriges Oscarsbidrag för bästa icke engelskspråkiga film.