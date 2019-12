Olga Tokarczuks bästis berättar om ett manus de slet med i två år

Agnieszka Holland är filmregissör med både stora amerikanska TV-serier på meritlistan, som "House of Cards", "The Wire" och "The Killing" och två filmer som Oscarsnominerats i klassen bästa utländska film;" Angry Harvest" och "In Darkness".

Hon har också filmatiserat Nobelpristagaren Olga Tokarczuks roman "Styr din plog över de dödas ben". Men det krävde betydligt mer än vad hon och Olga Tokarczuk först trodde.

När vi träffas under den ukrainska filmfestivalen i Stockholm, där Agnieszka Holland visar sin nya film "Mr Jones", så säger hon med ett leende att Olgas första manus var för dåligt.

– Vi måste hitta en ny vinkel och började då vårt långa arbete med manus, säger hon.

Tre månader trodde de att det skulle ta att göra filmmanus av boken, men två år och 18 utkast senare var de fortfarande inte nöjda. Trots att det förefaller att vara den av Olga Tokarczuks böcker som skulle vara lättast att göra film av, den verkar enkel, den har en deckaraktig thriller-intrig med en mycket levande huvudkaraktär.

– Vi försökte återskapa de olika nivåerna, lagren i boken, men det var svårt. Film är mer primitivt. Litteraturen är nyckfullare.

Agnieszka Holland säger att hon älskar boken och hon ville att filmen skulle fånga något av det boken innehöll.

Ett annat problem som alla filmare stöter på var finansieringen. Oftast krävs enkla etiketter på filmen. Men Agnieszka Holland sålde in filmen som en ekologisk feministisk anarkistisk thriller med element av svart komedi och saga. Det gick vägen och då kunde de två också skriva klart manus.

Filmen "Villebråd" hade premiär i Polen i februari 2017. Den nya högerregeringen och många av dess anhängare var inte särskilt förtjust i filmen, och filmens (och bokens) huvudkaraktär Janina Duszejko blev en symbol under demonstrationer för en bättre miljö i Polen.

– De unga kvinnorna hade stora bilder på henne i demonstrationstågen med texten att Duszejko aldrig skulle förlåta de ansvariga, berättar Agnieszka Holland.

Agnieszka Holland gläds åt att Olga Tokarczuk fått Nobelpriset i litteratur.

– Jag var på filmfestivalen i Busan i Sydkorea med min nya film, "Mr Jones", när jag fick beskedet. Och vi gick ut från visningen och skrek och grät, jag och min producent.

Hon säger också att hon tycker att Olga Tokarczuk hanterar berömmelsen så fint. Hon möter sin publik med värme och har något intressant intellektuellt att säga om vår tid.

Filmen "Villebråd" kan ses på SVT Play fram till den 4 januari.

Agnieszka Hollands nya film, "Mr Jones", väntas ha premiär 2020.

Den handlar om reportern Gareth Jones som under en resa 1933 avslöjar Stalins folkmord i Ukraina, men tystas ner då de styrande vill hålla sig väl med Sovjets ledare.