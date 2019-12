Carson McCullers mästerverk "Bröllopsgästen" - drömmen att vara ett vi i den oändliga ensamheten

Titel: Bröllopsgästen

Författare: Carson McCullers

Originaltitel: The member of the wedding

Nyöversättning: Håkan Bravinger

Frankie är tolv den här gröna, galna sommaren. Hon tillhör ingen klubb och är inte medlem av någonting i hela världen. Hon står och hänger i dörröppningarna, vill vara någon annan, resa härifrån för alltid. Sitter i köket med hemhjälpen Berenice som har ett blått emaljöga och varit gift fyra gånger och med lilla kusinen John Henry som har sett snö. Pappa är i urmakeriet och mamma död. På radion är det krig, reklam, sliten musik samtidigt. Hon tänker på freaksen på cirkusen, de såg på henne: vi känner dig. Du är för elak för att leva, säger Berenice.

Ingen kunde som Carson McCullers måla upp hettan, himlarna, den kvava sensommartiden utan visare. Fast hon själv hade lämnat amerikanska Södern för New York återvände hon alltid dit i sina romaner, liksom för att fylla på sin känsla av fasa inför segregationen och inskränktheten.

"Bröllopsgästen" kom 1946 och var hennes tredje roman och Carson var ännu inte trettio men märkt av sjukdom och alkohol. Den är hennes allra mest komprimerade roman, följer Frankie den sommaren hon tänker på världen. Som stor och brusten och lösryckt och snurrande med tusen mil i timmen. Hon kan inte gå med i kriget men skänka en liter blod i veckan till australier och kineser, det är som om hon är nära släkt med alla människor.

Alla har ett vi utom hon.

Frankie handlar utifrån Carsons McCullers skrivprocess, karaktärerna kom till henne, hon sa att hon visste inte vad de skulle göra förrän de berättade det för henne, de själva visste inte vad som skulle hända dem förrän efteråt, visste inte att de skulle kasta kniven förrän den redan satt i dörren, visste inte vad de skulle säga förrän de redan uttalat orden.

Frankies frånvarande soldatbror ska gifta sig, och hon vill vara med dem, följa med på bröllopsresan. De är ju hennes vi. Alla har ett vi utom hon. Ska du försöka tränga dig med på andras bröllop resten av ditt liv? säger Berenice skeptiskt. Vad skulle det bli för liv?

Sen transformerar Frankie sig själv. Hon är någon som har en identitet som historien ännu inte har upptäckt. Likt Carson som föddes som Lula byter hon namn och blir F. Jasmine. Hon är fri. Ska strax resa. Hon berättar för alla hon möter om bröllopsresan. Berenice talar om kärleken där i köket: Den gör en så olycklig, säger hon, man blir så ensam efteråt.

Det som Carsons egen barndom i Georgia flikas in i "Bröllopsgästen". Utanförskapet, för lång, för skev, för konstig. Det fanns en fest på andra sidan muren hon aldrig blev bjuden på. Söderns orättfärdigheter. Men också drömmarna: att spränga gränserna.

Hon kan bli 13 och en annan.

"Bröllopsgästen" är både en roman om väntan, på att komma iväg, bli någon annan, bli invald, Carson McCullers frammanar den varnande stillheten som kommer före en okänd tråkighet men det också en roman om att försöka slå sig fri, kräla på golvet och sen glömma och gå vidare. Frankie har trots allt mer liv att tillgå. Hon kan bli tretton och annorlunda.

Det är en ynnest att få läsa "Bröllopsgästen", att vara i den gröna och galna sommaren en liten stund. Det finns inget som inte Carson McCullers visste om ensamheten, och de sista sjuka åren flyttade hon runt bland par i bekantskapskretsen tills de inte stod ut med henne längre. Hon sökte kanske också sitt vi på fel ställen.