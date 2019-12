Inför Oscarsbeskedet: de georgiska filmarbetarna stolta över "And then we danced"

- När jag växte upp var USA otroligt långt borta och Hollywood var som Olympen ovan molnen, säger den georgiske skådespelaren Kakha Gogidze som spelar koreografen Aleko i Levan Akins "And then we danced".

Filmen hade premiär i Cannes och är Sveriges Oscarsbidrag. Den 16 december kommer beskedet från Los Angeles om vilka tio filmer som valts ut till nästa omgång i kategorin Bästa utländska film. Dessutom har den prestigefulla Sundancefestivalen tagit med "And then we danced" i sin serie Spotlight med det senaste årets sex bästa filmer. Filmvetaren Nino Dzandzava på det statliga georgiska filmarkivet säger att det sätt som filmen utmanar samhällsnormer på i Georgien kan ge den ett stort genomslag.

- Det gäller bara att den georgiska publiken får chansen att se den, säger filmvetaren Nino Dzandzava.

Hittills har "And then we danced" bara visats i tre dagar på bio i städerna Tbilisi och Batumi trots ett enormt biljettryck från allmänheten. Hot från extremnationalistiska grupper mot biografer och filmteamet på grund av filmens HBTQ-tema har än så länge försvårat en fullskalig distribution.

Men den internationella uppmärksamheten har gjort många i Georgien nyfikna. Skådespelaren Kakha Gogidze säger att filmens framgångar visar att Hollywood inte befinner sig så långt från Tbilisi utan är helt nära.