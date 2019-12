Greta Thunbergs "How dare you" blir modern dans

Greta Thunberg har talat på FN:s klimattoppmöte i Madrid och hon gör också alltfler avtryck i samtidskulturen. Till exempel så ska danskompaniet Norrdans i Västernorrland ska göra en föreställning med utgångspunkt i just Greta Thunbergs tal. "Our house is on fire" heter den, ett uttryck som Thunberg ofta återkommer till. Men hur gör man koreografi utifrån ett tal? Martin Forsberg är danschef på Norrdans.

"Our house is on fire har premiär på Härnösands Teater i oktober nästa år.

Reporter: Anna Westin, Sveriges Radio Västernorrland.