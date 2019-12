Därför släcktes TV4 ned i natt

Efter ett avsnitt av amerikanske TV-serien CSI i går kväll, stoppades TV4:s sändningar för alla Com Hem kunder i Sverige – en tredjedel av alla landets hushåll.

Avtalet mellan parterna behövde förnyas och en överenskommelse fanns inte klar. Kärnan i förhandlingarna tror medieanalytikern Olle Lidbom är premiumutbudet.

– Jag tror att det handlar om att få till villkor för att C More och TV4:s premiuminnehåll ska finnas tillgängligt i Com Hems utbud på ett bra och billigt sätt. Och det är det där med billigt som jag tror är kärnan i konflikten – Telia vill ha mycket betalt och Com Hem vill ha lite betalt. Nu använder man TV4 som gisslan, säger Olle Lidbom.

Bilden av vem som bär skulden för nedsläckningen går isär, TV4:s VD Casten Almqvist kallar Tele2:s beslut för "obegripligt" och Tele2 å sin sida säger att de var tvingade att agera, för att komma framåt och hitta långsiktiga lösningar.

Ännu en ledtråd till varför Tele2 är angelägna om att förhandla om avtalen ges av Samuel Skott, kommersiell chef på Tele2.

– Telia har nyligen tagit över TV4 och därmed har en stor telekomaktör blivit ägare av det som hittills varit en fri TV-kanal. Som ägare av TV4 kan Telia göra detta till något gynnsamt för sig själv och begränsa tillgången av TV4 till andra, säger han i ett uttalande efter beslutet att stoppa sändningarna.

Det är inte första gången den här typen av åtgärder tas vid förhandlingsbordet, berättar Olle Lidbom.

– Jag skulle säga att det här lite är Com Hems modus operandi. Man gjorde såhär för tre år sedan när man inte kom överens med Discovery och då försvann flera kanaler från utbudet under flera veckor.

Tele2 skriver att de erbjuder annat innehåll som kompensation för släckningen. Och TV4 hänvisar till att deras innehåll finns att strömma på TV4 play och C More.