Journalister utbildas i att upptäcka informationspåverkan från främmande makt

Irene Christensson på MSB säger att journalister generellt sett är bra på att faktagranska men att det kan behövas mer kunskap om de ibland mäktiga aktörer som försöker sprida falsk information.



– Det kan finnas en poäng med att känna till att det exempelvis finns statsaktörer som har stora resurser att till exempel få in felaktig fakta i en diskussion. Och även om kunskapen på vissa håll är god så är det viktigt att vi höjer grundförmågan, säger Irene Christensson på MSB.





Det kan handla om en tankesmedja eller expert som säger sig vara oberoende men som har en dold agenda, att medvetet sprida felaktig information för att påverka samhället i en viss riktning: ryktesspridning och manipulerade bilder. Att jämföra med annan information där avsändaren är öppen med vem den är och med budskap och intentioner.



– Vi har ett ändrat omvärldsläge som gör att det blivit ett nytt fokus på frågor som exempelvis informationspåverkan. Vi har tidigare i vissa utländska val sett att det förekommit. Och inför det nationella valet och EU-valet så var det mycket diskussioner om informationspåverkan. Generellt har medvetenheten i samhället ökat och en viktig målgrupp för vårt demokratiska samhälle är redaktioner och journalister, säger Irene Christensson.





MSB har i ett pilotprojekt under hösten gett fortbildningsinstitutet FOJO i Kalmar i uppgift att utforma en kurs i att utbilda redaktioner och ge verktyg - för att till exempel på sociala medier kunna spåra och förstå olika typer av informationer. Kursen har hållits vid åtta tillfällen både på mindre och större redaktioner, på olika platser runt om i landet. Nu ska projektet utvärderas och det återstår att se om det blir en fortsättning. Som det ser ut idag behöver kunskapen nå ut bredare bland redaktionerna, då dom som bedriver informationspåverkan försöker hitta svagheter i system för att nå fram säger Irene Christensson.





– Vi vet att många nyhetsredaktioner i dag är under hård ekonomisk press, det kanske inte alltid finns tid att göra en noggrann faktagranskning, man håller på med många olika saker samtidigt, och då kanske det blir lättare att få in till exempel ett felaktigt riktat budskap.