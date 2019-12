Stormzy brottas med demoner i ett polariserat Storbritannien

Boris Johnsons konservativa Toryparti har efter gårdagens valresultat i Storbritannien nått majoritet i parlamentet.

Någon som är mindre nöjd över resultatet är den brittiske rapparen och Laboursupportern Stormzy. Som under fredagen släppte sitt nya album "Heavy is the Head".

Joakim Silverdal har lyssnat på Stormzys nya album:

Märks hans politiska ställningstagande av i texterna?

Ja, absolut. Det är inget explicit hat mot Torys eller hyllningar av Labour, men det är många citat som går att tolka ur en politisk synvinkel.

"I can see a better place", eller "If it's for my people I'll do anything to help" till exempel.

Stormzy har haft ett politiskt år, bland annat uppträdde han på Glastonbury-festivalen i en knivsäker väst som konstnären Banksy målat storbritanniens flagga på.

Det sågs som en kommentar kring landets pågående problem med knivvåld och rasism inom det brittiska rättssystemet.

På omslaget ser han med nedslagen blick på flaggvästen, kanske nästan som i sorg över en kommande Brexit.

Skulle du säga att allt på albumet är politiskt?

Nja, alltså, det är oftast andra aspekter av hans offentliga persona, som tar mer plats än det politiska här.

Som vadå?

Som albumets namn "Heavy is the Head" antyder, handlar mycket om det tunga ansvaret som vilar över hjässan på en kung eller en förgrundsgestalt.

Stormzy berättar att han ser demoner överallt och försöker samtidigt förlika sig med sin nya ställning i Storbritannien och minnas var han kommer ifrån.

Stormzy brukar arbeta med religiösa motiv, är det nåt som kommer fram?

Mm, gospelinfluenserna är också tydliga på flera spår här.

Kanye West är en annan rappare som nyligen närmat sig sin kristna tro på albumet "Jesus is King", men skillnaderna mellan Stormzys och Kanyes nya, är att de religiösa låtarna på den här skivan mer handlar om en slags ständig livskamp. Inte om kristendomen som en regelrätt lösning utan snarare som en livboj. Och i det finns en konflikt som jag tycker gör det mer intressant.

Rent musikaliskt då? Är det här bra?

Alltså, jag gillar det jättemycket. Det klockar in på 54 minuter, men med mycket variation, starka grimeinslag, en mix av soul och gospel, är det lätt att trycka på repeatknappen redan innan sista spåret nått sitt slut.

Sämsta låten är den hittiga "Own It" med Ed Sheeran – den känns helt malplacerad på albumet – och bästa är låten "Superheroes".