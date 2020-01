Internationella stornamn tolkar klimat och kolonialism på Göteborgs konsthall

Utställningen hämtar sitt namn från Sara Lidmans artikelserie "Varje löv är ett öga".

– Hon är en av våra tidiga miljökämpar som verkligen lyfte fram betydelsen av glesbygden, naturen, skogen och den lilla människans liv. Det har gett inspirationen till den här utställningen, säger Stina Edblom, konstnärlig ledare på Göteborgs konsthall.

Bakom en av utställningens fyra installationer står Antwerpenbaserade konstnären Otobong Nkanga. Hennes verk "Solid Maneuvers" består av tre glittriga vävar och en topografi på stålstänger, där hon utgått från ett område i Namibia kallat Green Hill.

– Det är en plats där framförallt västerländska företag länge exploaterat marken och anlade stora gruvindustrier, säger Stina Edblom.

I utställningen hittar vi även den sydafrikanske konstnären Simon Gush, och det inuitiska filmkollektivet ISUMAs uppmärksammade film "One Day in the Life of Noah Piugattuk". En film om en historisk förhandling mellan nomader på Baffin Island och den kanadensiska staten.

ISUMA och Otobong Nkanga är bekanta för den som besökte Venedigbiennalen 2019. Men på konsthallen finns även det helt nya verket "1634" av konstnärerna Anders Sunna och Michiel Brouwer.

– År 1634 är startskottet på Sverige som öppen kolonial stat, man går från enskilda projekt, till en massiv statlig insats om att kolonisera och få åt sig naturresurserna i norr, säger Michiel Brouwer.

– Man öppnade upp Nasa silvergruva och även minerallagen är skriven under de åren och det är början på den politik som ekar i dag, fortsätter han.