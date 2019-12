Last Christmas-videon restaurerad och Mariah Careys 25-åriga låt går upp i Billboardtopp

De två storfavoriterna i julmusikväg når nya milstolpar även denna säsong. "All I want for christmas is you" med Mariah Carey har för första gången sedan den kom ut för tjugofem år sedan tagit sig till förstaplaceringen på Billboardlistan. Låten slår därmed ännu ett rekord: nämligen som den låt som tagit längst tid på sig från debuten till topplacering.

Och musikvideon till Whams "Last christmas" har fått sig en uppfräschning i år. Restaureringen på den 35 år gamla videon gör att man nu kan se de glada vännerna på den schweiziska resorten där filmen är inspelad i 4K, alltså högupplöst.