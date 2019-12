Årskrönika litteratur – Akademien fortsatte att krisa och många hyllade romaner var påhittade

Nej, hur man än försöker: det går inte att utesluta årets Nobelpris till Peter Handke om man ska säga något om litteraturåret 2019. Hur kan Svenska Akademien ge priset till en folkmordsförnekare? dundrade snabbt arga, sårade röster och syftade på att Handke ska ha visat stöd för den serbiske ledaren Slobodan Milosevic.

Så ja, Svenska Akademien fortsatte att krisa och krångla och sno åt sig uppmärksamhet. Tur då att Matilda Gustavssons bok "Klubben" – som beskriver både tillkomsten av den första artikeln om den så kallade kulturprofilen och hur Akademien sedan föll samman i smutsiga småbitar, visade sig vara ett välskrivet litterärt reportage av sällan skådat slag, som nu dessutom ligger högre i topp än Peter Handke på försäljningslistorna.

Och det är ganska säkert Matilda Gustavssons undersökande reportage, som kommer leva vidare när vi i framtiden ser tillbaka på de här historiska åren. Och inte ledamöterna Katarina Frostensons och Horace Engdahls aningen märkliga kommenterande böcker "K" och "De obekymrade", som också gavs ut i år.

Man kan säga mycket om Handkedebatten, men den blev i alla fall livaktig, med artiklar av tunga intellektuella och en ny omgång med frågan: Kan man – och bör man – skilja på verk och person? Och det där, att skilja på verk och person, eller nja, omöjligheten att skilja på romanfigur och författare, har ju varit en tydlig trend, inte bara de senaste tolv månaderna.

Det uppstod också en diskussion om just den så kallade autofiktionen i början av 2019, som – mycket kortfattat – startade i en kritik om att samtidslitteraturen är för jagcentrerad.

Det var inte alls överraskande att det här decenniets sista år innehöll en sådan debatt. Karl-Ove Knausgård gjorde ju med sin Min kamp-svit, där han blandade fiktion och självbiografi, redan i början av årtiondet ett sådant avtryck att han kom att prägla och påverka andra författare, både i Sverige och internationellt, resten av decenniet.

Ser vi nu en motreaktion? Ja, kanske! Visst kom det en del verkligt intressanta autofiktiva böcker även i år, men flera av de mest hyllade romanerna har i stället varit rejäla episka – påhittade – berättelser, som Amanda Svenssons "Ett system så magnifikt att det bländar" och Augustprisnominerade "Testamente" av Nina Wähä. Även om årets Augustpris-VINNARE var av en egen genre, det poetiska, journalistiska reportaget "Osebol" av Marit Kapla.

Men oavsett Nobelpris, Akademien, författarjag och genre, det som genomsyrat även det här året är framfarten av ljudböcker. Inte trodde vi väl när 10-talet inleddes att så många skulle kalla lyssna för att läsa år 2019. Så frågan vi tar med oss in i nästa år – och därmed in i 20-talet – är vad som kommer hända med pappersboken – och med läsarna. Och hur går det med de unga läsarna, de som enligt alarmerande rapporter under året verkar fly böcker?

Förhoppningsvis går allt betydligt bättre än befarat.