Nytt kulturliv i Mosul efter IS

Framför det som en gång var Mosuls universitetsbibliotek står doktor Quais Ibrahims hans nya utställning. Flera av skulpturerna är gjorda av metallskrot.



– Det här är rester från kriget, säger han. Jag samlar det och gör konstverk av det. Mitt budskap är att livet i den här staden inte tar slut trots allt lidande.



När IS tog kontroll över Mosul för drygt fem år sen stängde universitet och alla konstnärliga institutioner. Men Qais Ibrahim slutade aldrig skulptera. Dag efter dag gick han ned i sin källare.

– Jag jobbade hemma i hemlighet och ingen visste vad jag gjorde, säger han.

Den 65 år gamla skulptören arbetade med en symbolik han tror IS skulle ha haft svårt att greppa. Hans verk var små, en knapp meter höga, mer rymdes inte i källaren. Nu har de vuxit till över tre meter.



– Det här verket kan tolkas på två motsatta sätt, säger han och stannar till vid en av metallformationerna. Antingen som glädje och lycka, eller som raketerna som träffat den här staden.

Själv väljer han det senare.



– Det här är spiralen av krig, som staden levt med i långa år, säger han och knackar på en cirkel gjord av ett gammalt bildäck. Ur den kommer raketerna som träffat vår stad. Från IS och amerikanerna, länderna i koalitionen.



Stora delar av Mosul ligger fortfarande i ruiner. Najafigatan som brukade vara stans kulturella centrum ligger nu öde och museet några kvarter bort är stängt för allmänheten.

Men runtom i stan anordnar konstnärer utställningar, konserter å festivaler.

– Efter IS hade vi så mycket uppdämd energi inom oss som vi ville få utlopp för, säger tecknaren Shayma Omer som leder ett konstprojekt i gamla stan.



Hon har slagit sig ned på ett café där en vägg täcks av böcker. På en annan hänger målningar. Här brukar stans konstnärer, författare och musiker samlas. Men under de år IS styrde gick Shayma sällan ut.



– Vi levde alltid i rädsla. Rädsla för flygräder, bomber. Vi var avskärmade från världen, det var som ett fängelse. Jag försökte komma ur den här situationen med hjälp av tecknandet, säger hon. Vårt liv var svart så jag försökte fylla det med färger.



Nu använder Shayma Omer bara tre färger; rött, vitt och svart.

– Det röda uttrycker smärta, det vita lite hopp och det svarta är förtvivlan och depression, säger hon.



De flesta täcks av rött och svart.

– Jag är för det mesta i smärta, säger hon. Jag försöker få det att inte synas i mina teckningar.



Under tiden med IS ritade hon sällan den verklighet hon levde i. Tecknandet blev istället ett sätt att fly.

– Men nu vill jag möta mina rädslor och negativa tankar genom tecknandet, säger hon.



I hennes block finns teckningar hon sällan visar. Som den med flickan med ett trasigt hjärta som gömmer ansiktet i händerna.

– Hon vill vara stark så hon döljer sin svaga sida, säger hon.

I andra bilder skildrar hon tomrummet efter människor hon älskat. Störst av alla är det efter hennes mamma. En teckning visar en skrikande flicka vid en gravsten, en annan en med en kedja virad runt huvudet.

– Jag är alltid i ett tankefängelse, säger hon. När jag målade flickan med en kedja runt huvudet slappnade jag av och slutade tänka.

Musikern Khaled Rawi spelar på sin aoud.

– Det här är ett trauma som varje Mosulbo bär, säger Khaled Rawi. Konsten har blivit ett sätt att bearbeta det.

Han sitter uppkrupen i soffan i sitt hem och knäpper på sin aoud. Trots att terrorrörelsen förbjöd musik fortsatte han spela.

– Jag spelade utan plektrum berättar han.

– När jag hörde honom spela gick jag och stängde alla dörrar och fönster för att ljudet inte skulle nå ut, säger hans mamma Anfal. För han gick inte med på att sluta spela.

Ibland, under vad han kallar perioder av galenskap, tog han sin aoud och gick ut, satte sig i en park och spelade.

– Det kändes som om jag höll på att sprängas inifrån. Så jag tänkte att må det som ska hända hända, säger Khaled.

När den irakiska armén gick in i Mosul för två år sen stod han på trappan och framförde den irakiska nationalsången. Sen startade han ett band.

– Musik handlar antingen om lidande eller glädje så vi berättade om vårt lidande, säger han. Men vi har också en bit som heter hopp.

IS förbjöd musik. Men också innan terrorrörelsen tog kontroll över staden hade musik en undanskymd plats. Khaled Rawi brukade gå runt med sin aoud i en rissäck för att ingen skulle se den. Nu bär han den öppet på ryggen på sin motorcykel.

– I vårt samhälle finns dom som säger att musik är förbjudet. Nu har de börjat acceptera det, säger han. Det är fortfarande mycket vi vill förändra. Men nu kan jag gå ut med mitt långa hår, min motorcykel och min aoud.