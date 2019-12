Årskrönika film: Klimatångest i rymden och nattsvart serietidningsrealism

Krisen, krisen, krisen.

Det är svårt att tänka på filmåret som gått utan att tänka på den. Krisen.

Hur den svenska biopubliken valde bort svenska filmer under 2019, och marknadsandelarna sjönk mot bottennivåer. Kanske kan siffrorna snyggas till lite under årets sista dagar, och julpremiärerna. Men knappast tillräckligt mycket. Krisen är ett faktum.

Själv är jag fortfarande lite förbluffad över att Ledinmusikalen "En del av mitt hjärta" antagligen är årets mest socialrealistiska svenska film. För all sång, dans och bagatellartad kärlek utspelas faktiskt mot en fond av en fabriksnedläggning i en liten bruksort. Det var överhuvudtaget ganska glest med samtidsvibbar i svensk spelfilm i år. Även om filmatiseringen av Harry Martinssons "Aniara" tog upp klimatångesten på det sorgligaste av sätt.

Kanske blir svensk film mer samhällsengagerad när den lämnar Sverige? Som i årets svenska oscarsbidrag "And then we danced". Den innehåller inte ett enda ord svenska - men däremot en kanske väldigt svensk syn på hbtq-frågor. Filmen utspelas ju i Georgien, och intrigen – om attraktionen mellan två män i samma dansgrupp – ledde till motdemonstrationer från konservativa grupper när filmen skulle visas där.

En del tror att nedgången för svensk film beror på att det görs så många svenska tv-serier idag, att det liksom mättar marknaden. Samtidigt börjar gränserna mellan biofilm och tv-film luckras upp allt mer. Som när Netflix låter sina prestigefilmer gå upp på bio sådär en vecka innan streamingpremiären för att få recensioner och uppmärksamhet. Med fyra biopremiärer på tre veckor, bland annat Scorseses "The Irishman", ser vi kanske början på en omförhandling av spelreglerna kring biodistribution..

För visst är biografen fortfarande viktigt. Mina största bioupplevelser i år har varit filmer som verkligen utnyttjat biodukens format. Som i Céline Sciammas vackra "Porträtt av en kvinna i brand". Eller sjuttiotalsdoftande "Joker" med Joaquin Phoenix.

"Joker" förnyade inte bara hela serietidningsfilmgenren, utan kändes också plågsamt samtida i sättet den fångade upp brutaliseringen av det offentliga samtalet, och kanske också samhället i stort, på. Oroväckande mycket 2019, helt enkelt.