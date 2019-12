Hundratals journalisttjänster har försvunnit på ett år

Vikande annonsintäkter och läsartapp har under det gångna året lett till konkurser, sammanslagningar och stora besparingar. Utvecklingen slår hårdast mot lokalpressen utanför storstadsområdena.

– En stor del av annonsintäkterna går numera till stora jättar som Google och Facebook. De pengarna har tidigare gått till att bland annat bekosta redaktioner och journalister, säger Lennart Nygren, professor i journalistik på Södertörns Högskola.

Under hösten har till exempel Alingsås Tidning gått i konkurs och tidningen Östra Småland/Nyheterna lagts ned. Nyligen blev det också klart att Jönköpingsbaserade Hall Media ersätter sex av sina lokala papperstidningar med två länstidningar och drar in 37 tjänster på sina redaktioner. Det här är bara några av de tre hundra journalisttjänster som försvunnit under året, enligt tidningen Journalistens sammanställning.

– Vi får mindre av det lokala innehållet när det inte finns journalister ute på bygden, där läsarna finns, som kan berätta om läsarnas vardag, säger Lennart Nygren.