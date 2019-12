Finska tv-serier gör succé världen över

– Jag känner inte en enda laestadian.

– Det gör jag.

Hon är en erfaren, ärrad och smått urspårad kriminalpolis. Han, hennes unga kollega, är en homosexuell man som går i parterapi med pojkvännen för att komma ur sitt våldsamma beteende.

De båda Helsingforspoliserna Sanna Tervo (Maria Sid) och Lauri Räihä (Johannes Holopainen) skickas till det lilla samhället Varjakka, en by i norra Österbotten, starkt dominerad av den gammellaestadianska väckelserörelsen, för att utreda de brutala morden på två lokalpolitiker. Platsen – och församlingen – är till råga på allt den unge polisen Räihäs barndomshem, som han under stora våndor brutit upp från för flera år sedan.

Så börjar fjolårets finska tv-seriesucce Kaikki synnit (Alla synder). En blandning av polisthriller och återvändardrama som utspelar sig i frireligiös miljö i Varjakka, ett påhittat samhälle, så närsom på namnet som faktiskt existerar i verkligheten, just i trakterna kring Uleåborg.

Producerad som originalserie för den finska strömningstjänsten Elisa Viihde som de senaste åren satsat stort på eget drama.

– Vi hade tur som hade vårt manus färdigt när de började söka efter material, säger regissören Mika Ronkainen som skapat serien tillsammans med sin barndomsvän, journalisten Merja Aakko som gör sin debut som manusförfattare.

I Europa ligger Finland just nu i framkant när det gäller att producera nya kvalitetsserier för en global marknad, Alla synder har inte bara blivit en tittarsuccé i Finland.

Den har även gått segertåg på festivaler i Norden och Europa. Bland annat prisades serien för bästa tv-dramamanus under Göteborgs filmfestival 2019. Nu har den sålts till över 30 länder, bland dem USA, Storbritannien och Nya Zeeland.

Säsong två börjar spelas in i i miljöerna kring Uleåborg efter nyår.

I USA har första säsongen just släppts på Amazon med den engelska titeln All The Sins. Säsong två har premiär i Finland hösten 2020.