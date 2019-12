Brittiska kulturarbetare om Brexit

Men det stundande utträdet ur EU har också inspirerat till nya verk. Vivienne McKee är en brittisk skådespelerska och manusförfattare bosatt i Danmark där hon just nu spelar i den egenskrivna kabaréshowen "The Three Brexiteers".

– Jag har gjort en parallellvärld där De tre musketörerna från Dumas berättelse bor i Brittany i Frankrike och vill ha sin självständighet, därav Brexiteers, säger Vivienne McKee. Föreställningen är satirisk över det politiska läget i England, som hon är mycket orolig över. Hon tror att det förestående Brexit kommer få stora negativa konsekvenser för kulturarbetare:

– För kulturarbetare är fri rätt till arbetsplats mycket viktigt och vad som var underbart med EU var att vi fick välja vår arbetsplats, säger Vivienne McKee, som på grund av Brexit ansökt om nytt medborgarskap på Irland där en del släkt kommer från, för att kunna stanna kvar i EU.

Men alla kulturarbetare i England är inte missnöjda. Jan Bow är konstnär och en av grundarna av Brexit Creatives. Hon ser fram emot utträdet ur EU som hon menar är en korrupt och för byråkratisk organisation.

– Brittiska kulturarbetare skulle kunna göra det bästa av den här friheten från EU som är en korrupt, teknokratisk och överdrivet byråkratisk organisation, om de bara skulle sluta gnälla över situationen, säger Jan Bow.