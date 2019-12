Rekordmånga biobesökare i julhelgen

Att fler än vanligt sökt sig till biosalongerna den här julhelgen beror på den blandade repertoaren, enligt Per Mårtensson som är programdirektör på Filmstaden.

– Det är uppenbart att vi har en filmrepertoar just nu som tilltalar väldigt många, säger Per Mårtensson till Kulturnytt.

Högst upp på biotoppen ligger utländska storfilmer som Frost 2 och den nya Star Wars-filmen. Med på biotoppen ligger också de svenska filmerna Sune – Best Man och En del av mitt hjärta, en musikalkomedi som bygger på Tomas Ledins låtar.

– Det är kul att konstatera att biografen som kulturföreteelse och som forum för att se film fortfarande har en så stark attraktionskraft, i en tid med streamingtjänster och film på alla möjliga plattformar , säger Per Mårtensson igen.

För svensk film har det sett dystert ut i år, något som Kulturnytt tidigare har rapporterat om. Under 2018 var andelen biobesökare som valde svensk film nästan 15 procent under årets första nio månader. Motsvarande siffra för 2019 är strax under tio procent. Inte ens storfilmer som Sune och En del av mitt hjärta som hade premiär mot slutet av året kan rädda de dåliga siffrorna för svensk film, tror Per Mårtensson.