Transperson tar plats i ny Marvelfilm

Det var under en frågestund vid New York Film Academy som Marvel-chefen Kevin Feige avslöjade att de just nu spelar in en film där en av rollfigurerna är transperson.

Kevin Fiege, som varit chef för Marvel Studios sedan 2007, berättade även att Marvel strävar efter mångfald och inkludering och att två av deras filmer som kommer ut under året är regisserade av kvinnor

"När du sitter vid ett bord där alla ser ut som dig själv kommer det inte leda till de bästa berättelserna", sa Kevin Fiege under frågestunden.

Han avslöjande dock inte vilken kommande Marvel-film som innefattar en transperson eller när filmen kommer att släppas.