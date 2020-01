Hundratusentals broderier – Instagram badar i korsstygn

Broderiklubben BK startade för fem år sedan då några kompisar ville brodera och sedan lägga upp resultaten på Instagram.

Med feministiska, humoristiska eller raka budskap som: "Ät Chips", har deras karaktäristiska stil växt fram genom åren.

Nu har kontot över 21 000 följare och har inspirerat många likasinnade på sociala medier. På tio år har över 130 000 bilder taggats med det svenska ordet "broderi" på Instagram.

I Umeå ställer Broderiklubben BK i ordning för en utställning på kulturhuset Klossen. På väggarna hänger några typiska exempel på deras verk. En av grundarna, Olivia Molin visar ett av sina alster.

– "We all have a wonder woman inside us" och sen kan man kryssa i "ja" eller "nej". Det kommer väl från att jag var lite trött på att man skulle vara stark och självständig hela tiden. Ibland vill man inte vara så himla stark, säger Olivia Molin.

Några mil söder om Umeå, i västerbottniska Rundvik har några äldre damer samlats på ett hantverkskafé.

Det skulle kunna stå "Visst gör det ont när knoppar brister" på ett korsstygnsbroderi, men på Broderiklubben BK:s har ordet "knoppar" bytts mot "snoppar". Christina Stigenlöf i Rundvik ser lite tveksam ut när jag berättar det.

– Nja, det får de som gjort den stå för. Jag väljer nog den första, säger Christina Stigenlöf och skrattar.

Samtidigt ser hon och många andra av de äldre damerna på kaféet mycket positivt på att de unga kvinnorna valt att börja brodera.

– Det är kanonbra. Jag har själv jobbat i vården så det är vila att gå hem till ett handarbete. Man kan koppla i från allt annat som stör runt omkring, säger Christina Stigenlöf.

Maria Johansson är med i Broderiklubben BK och en av utställarna i Umeå. Hon ser broderitrenden på sociala medier som något som tar vid i vad tidigare generationer sysslat med.

– Det blir som att föra vidare traditionen av vad dåtidens unga kvinnor gjorde, men att man laddar det lite mer. Att man faktiskt kan få fram sina åsikter och samtidigt föra vidare en tradition, säger Maria Johansson.

Broderiklubben BK:s utställning i Umeå går att se fram till slutet av januari.